От коронавируса умер врач, который одним из первых его обнаружил и был за это репрессирован

30 декабря 2019 года Ли Вэньлянь написал своим бывшим одногруппникам по медицинской школе о том, что в его больницу доставили 7 пациентов, посещавших местный рыбный рынок. По его мнению, вирус был похож на что привело к эпидемии в 2002-2003 годах.

Ли Вэньлянь. Скриншот: CNN

Местные власти вызвали Вэньлянь 31 декабря, чтобы он объяснил, как узнал о случаях заражения вирусом. Вскоре к нему пришла полиция и обвинила в распространении слухов и нарушении правопорядка. Ему угрожали содержанием под стражей.

Врач признал, что якобы нарушил закон и отказался от дальнейших "неправомерных действий". После этого он вернулся к работе и лечил человека с еще не диагностированным коронавирусом.

10 января у ВэньЛянь появился кашель, а затем лихорадка. Через два дня его госпитализировали. Инфицирование коронавирусом у Вэньлянь подтвердили 1 февраля.

Как сообщали Українські Новини, уже на следующей неделе начнут испытывать вакцину против коронавируса на животных.

Напомним, в Украину прибыли первые тесты для выявления коронавируса у людей.

Тем временем двадцать украинцев находятся на круизном лайнере, задержанном из-за коронавируса.