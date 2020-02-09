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09 февраля 2020, воскресенье, 19:25 22
Общество 2020-02-09T19:25:24+02:00
Українські Новини
В МИД подтвердили заражение украинца коронавирусом на японском лайнере

В МИД подтвердили заражение украинца коронавирусом на японском лайнере

Таня Войтюк
Коронавирус, Лайнер, Япония, Коронавирус в Китае, Заражение
Японский лайнер. Скриншот: YouTube/Новости на Первом Канале
Японский лайнер. Скриншот: YouTube/Новости на Первом Канале

Гражданин Украины, который находился на борту лайнера Diamond Princess, заболел китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады, председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook, передают Українські Новини.

"На борту лайнера Diamond Princess (который находится на карантине у берегов Японии) по результатам лабораторных исследований, у украинца, члена команды лайнера, обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом 2019-nCoV", - написал он.

Указанная информация получена национальным координатором Международных медико-санитарных правил в рамках взаимного информирования.

Сейчас украинец снят с лайнера и перевезен в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно информировано о состоянии его здоровья. Радуцкий отметил, что дата возвращения украинцев, находящихся на лайнере Diamond Princess, еще не определена.

Однако по возвращении "за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение".

Он также сообщил, что по состоянию на 9 февраля, среди подтвержденных случаев острой респираторной болезни, вызванной китайским коронавирусом на лайнере граждане следующих государств: Японии - 28 человек, США - 14, Австралии - 7, Канады - 7, Гонконг - 3, Китая - 2, Новой Зеландии - 1, Филиппин - 5, Аргентины - 1, Великобритании - 1 и Украины - 1.

Как сообщали Українськi Новини, 26 украинцев находятся на круизном лайнере с выявленным китайским коронавирусом.

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