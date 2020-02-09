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09 февраля 2020, воскресенье, 13:45 215
Общество 2020-02-09T13:45:01+02:00
Українські Новини
За сутки в мире выявлено почти три тысячи случаев заболевания коронавирусом

За сутки в мире выявлено почти три тысячи случаев заболевания коронавирусом

Валерия Драгомирова
Минздрав, Китай, Ухань, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

В то время как число жертв коронавируса превысило 800, за последние сутки в мире выявлено 2 666 тыс. случаев заболевания коронавирусом, из них 89 закончились смертью. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.


Сообщается, что 72% всех случаев заболевания зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй. За пределами Китая зафиксировано 310 случаев в 24 странах мира, из них 1 - с летальным исходом.

В странах Европы зарегистрировано 37 случаев (Германия - 14, Франция - 11, Великобритания - 3, Италия - 3, Россия - 2, Финляндия, Швеция, Испания и Бельгия - по 1 случаю).

Указывается, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, не зафиксировано.

Минздрав отмечает, что для профилактики заболевания следует соблюдать такие рекомендации: часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующими средствами; избегать тесного контакта с людьми, которые кашляют или у кого повышена температура; как можно скорее обращаться к врачу при повышенной температуре тела, кашле и затрудненном дыхании; не употреблять в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.

Как сообщали Українські Новини, в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса

Ранее первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину.

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