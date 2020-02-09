Коронавирусом заразился первый украинец на борту японского лайнера, - СМИ

"По меньшей мере один гражданин Украины заражен коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит сейчас под строгим карантином в японском порту Иокогама. Об этом сегодня сообщил местный Минздрав. Украинцы были в команде судна", - пишет он.

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В СМИ указывают, что коронавирус выявлен у членов экипажа: четырех филиппинцев и одного украинца. Еще один заразившийся — гражданин США, проживающий в Гонконге.

По последним данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии поступило сообщение о обновленном количестве заразившихся, однако их национальность не указывалась.

Всего на лайнере около 3700 человек - порядка 2700 пассажиров и тысяча членов экипажа. Судно будет стоять в карантине не менее двух недель. По состоянию на 7 февраля, в общей сложности число заразившихся на борту достигло 61.