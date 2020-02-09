Коронавирусом заразился первый украинец на борту японского лайнера, - СМИ

На круизном судне Diamond Princess, который задержали 4 февраля в порту Иокогама и где находятся 25 граждан Украины, с каждым днем увеличивается количество заболевших коронавирусом. Ряд СМИ дали информацию о том, что среди зараженных на круизном лайнере появился украинец. Эту информацию также подтвердил со ссылкой на японское ведомство журналист ИТАР-ТАСС Василий Головнин. "По меньшей мере один гражданин Украины заражен коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит сейчас под строгим карантином в японском порту Иокогама. Об этом сегодня сообщил местный Минздрав. Украинцы были в команде судна", - пишет он. Пост в Facebook В СМИ указывают, что коронавирус выявлен у членов экипажа: четырех филиппинцев и одного украинца. Еще один заразившийся — гражданин США, проживающий в Гонконге. По последним данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии поступило сообщение о обновленном количестве заразившихся, однако их национальность не указывалась. Всего на лайнере около 3700 человек - порядка 2700 пассажиров и тысяча членов экипажа. Судно будет стоять в карантине не менее двух недель. По состоянию на 7 февраля, в общей сложности число заразившихся на борту достигло 61. Как сообщали Українські Новини, в Риме шесть тысяч пассажиров лайнера не выпускали на берег из-за того, что на борту судна обнаружили симптомы коронавируса. Также 5 февраля в Гонконге из-за подозрений на заражение китайским коронавирусом на карантин отправили круизный лайнер World Dreamс почти двумя тысячами человек.