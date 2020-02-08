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08 лютого 2020, субота, 23:27 7
Америка 2020-02-08T23:28:21+02:00
Українські Новини
США евакуювали з Уханю понад 800 американців

США евакуювали з Уханю понад 800 американців

Валерия Драгомирова
Ухань, США, Евакуація, Коронавірус
Посадка. Фото: pixabay
Посадка. Фото: pixabay

Сполучені Штати Америки евакуювали з китайського міста Ухань, який став епіцентром коронавірусу, понад 800 осіб. Про це йдеться в заяві Державного департаменту США.

Повідомляється, що американських громадян, їх найближчих родичів і тих, у кого є дозвіл на проживання в США, літаками евакуювали з Уханю.

Наголошується, що всі евакуйовані повинні пройти спеціальну перевірку на коронавірус, яку проведуть спеціалісти з федеральних центрів з контролю і профілактики захворювань США.


Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724. Інфікованими в усьому світі залишаються 34 тис. 872 громадян. Всього одужали 1 568 тис. осіб.

Раніше Росія за допомогою військового літака евакуювала своїх громадян з Уханю.

Також в Україну прибули перші тести для виявлення коронавіруса. Надалі планується надходження додаткових реагентів від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та закупівлі за кошти державного бюджету.

Тим часом влада Китаю продовжує ізолювати великі міста через коронавірус.

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