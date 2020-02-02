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02 февраля 2020, воскресенье, 23:42 37
Азия 2020-02-02T23:42:01+02:00
Українські Новини
Власти Китая изолировали еще один крупный город из-за коронавируса

Власти Китая изолировали еще один крупный город из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Изоляция, Вэньчжоу, Коронавирус
Коронавирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Коронавирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

В воскресенье власти Китая изолировали портовый город Вэньчжоу на востоке страны. В нем проживают более девяти миллионов человек. Об этом сообщает "DW".

Этот город расположен приблизительно в 800 километрах от Уханя, который стал эпицентром коронавируса, однако в нем уже зарегистрировали 265 инфицированных - больше всего за пределами провинции Хубэй.

Сообщается, что в городе уже прекратил работать общественный транспорт, кинотеатры и музеи. Власти ввели жесткие ограничения на выход из помещений для местных жителей.


Как сообщали Українські Новини, в Китае увеличилось количество погибших от коронавируса до 304 человек.

Число зараженных и умерших неуклонно растет, и исследование, проведенное учеными Гонконгского университета в пятницу, предсказало, что 75 815 человек в Ухане могли быть заражены новым коронавирусом.

Кроме того, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Также опубликованы снимки размножения нового коронавируса

Тем временем обнародована статистика распространения коронавируса по миру.

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