Власти Китая изолировали еще один крупный город из-за коронавируса

В воскресенье власти Китая изолировали портовый город Вэньчжоу на востоке страны. В нем проживают более девяти миллионов человек. Об этом сообщает "DW".

Этот город расположен приблизительно в 800 километрах от Уханя, который стал эпицентром коронавируса, однако в нем уже зарегистрировали 265 инфицированных - больше всего за пределами провинции Хубэй.

Сообщается, что в городе уже прекратил работать общественный транспорт, кинотеатры и музеи. Власти ввели жесткие ограничения на выход из помещений для местных жителей.



Как сообщали Українські Новини, в Китае увеличилось количество погибших от коронавируса до 304 человек.



Число зараженных и умерших неуклонно растет, и исследование, проведенное учеными Гонконгского университета в пятницу, предсказало, что 75 815 человек в Ухане могли быть заражены новым коронавирусом.

Кроме того, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.



Также опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

Тем временем обнародована статистика распространения коронавируса по миру.