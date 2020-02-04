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04 февраля 2020, вторник, 21:24 33
Мир 2020-02-04T21:25:48+02:00
Українські Новини
Россия с помощью военного самолета эвакуирует своих граждан из Уханя

Россия с помощью военного самолета эвакуирует своих граждан из Уханя

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, россияне, Эвакуация, Коронавирус
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В то время как в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом, первый военно-транспортный самолет вылетел из китайского города Ухань в Россию, на его борту 80 человек с личными вещами. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Сообщается, что граждан России сопровождают военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Ведется непрерывный контроль состояния перевозимых людей.

Между тем второй военно-транспортный самолет во вторник вечером совершил посадку в аэропорту Уханя для эвакуации граждан. В Минобороны сказали, что продолжительность перелета в Ухань с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов.


Как сообщали Українські Новини, Россия закрыла границу с Китаем из-за распространения коронавируса. 

Кроме того, среди эвакуированных из Китая немцев обнаружили двух инфицированных коронавирусом.

Тем временем за пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончался 44-летний мужчина, который приехал из Уханя (Китай).

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