Россия с помощью военного самолета эвакуирует своих граждан из Уханя

В то время как в России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом, первый военно-транспортный самолет вылетел из китайского города Ухань в Россию, на его борту 80 человек с личными вещами. Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Сообщается, что граждан России сопровождают военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии в специальном защитном снаряжении. Ведется непрерывный контроль состояния перевозимых людей.

Между тем второй военно-транспортный самолет во вторник вечером совершил посадку в аэропорту Уханя для эвакуации граждан. В Минобороны сказали, что продолжительность перелета в Ухань с аэродрома Восточного военного округа составила около четырех часов.



Как сообщали Українські Новини, Россия закрыла границу с Китаем из-за распространения коронавируса.



Кроме того, среди эвакуированных из Китая немцев обнаружили двух инфицированных коронавирусом.



Тем временем за пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончался 44-летний мужчина, который приехал из Уханя (Китай).