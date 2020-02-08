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08 февраля 2020, суббота, 09:15 114
Азия 2020-02-08T09:15:35+02:00
Українські Новини
Количество погибших от коронавируса увеличилось до 724

Количество погибших от коронавируса увеличилось до 724

Анна Рудык
Коронавирус, вирус в Китае, Вспышка коронавируса, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·

В эпицентре вспышки нового коронавируса, который выявили у младенца спустя 30 часов после рождения, Ухане (Китай) количество погибших достигло 699 человек. Об этом сообщили местные власти провинции на своем сайте, пишет Reuters.

Так, сообщается, что в пятницу количество погибших увеличилось на 81 человека.

"Количество смертей в центральной провинции Хубэй в Китае, вызванное вспышкой коронавируса, по состоянию на пятницу увеличилось на 81 - до 699 человек", - говорится в сообщении.

Большая часть новых смертей произошла в столице провинции Хубэй Ухане, откуда, как считается, происходит вирус.

В Хубэе, эпицентре вспышки, за день было зафиксировано еще 2 тыс. 841 заражений коронавируса. Таким образом, общее количество инфицированных в провинции достигло 24 тыс. 953 человек.

Также, согласно данным South China Morning Post, всего в мире количество умерших от коронавируса состоянию на 8 февраля составляет 724 человек, из которых 722 смерти, в Китае, одна - в Гонконге, и одна - на территории других стран Азии.

Инфицированными во всем мире остаются 34 тыс. 872 граждан. Всего выздоровели 1 тыс. 568 человек.

Счетчик заболеваемости и смертности от коронавируса по всему миру. Скриншот: SCMPСчетчик заболеваемости и смертности от коронавируса по всему миру. Скриншот: SCMP

Как сообщали Українські Новини, в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса.

Ранее ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом. 

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