Количество погибших от коронавируса увеличилось до 724

В эпицентре вспышки нового коронавируса, который выявили у младенца спустя 30 часов после рождения, Ухане (Китай) количество погибших достигло 699 человек. Об этом сообщили местные власти провинции на своем сайте, пишет Reuters.

Так, сообщается, что в пятницу количество погибших увеличилось на 81 человека.

"Количество смертей в центральной провинции Хубэй в Китае, вызванное вспышкой коронавируса, по состоянию на пятницу увеличилось на 81 - до 699 человек", - говорится в сообщении.

Большая часть новых смертей произошла в столице провинции Хубэй Ухане, откуда, как считается, происходит вирус.

В Хубэе, эпицентре вспышки, за день было зафиксировано еще 2 тыс. 841 заражений коронавируса. Таким образом, общее количество инфицированных в провинции достигло 24 тыс. 953 человек.

Также, согласно данным South China Morning Post, всего в мире количество умерших от коронавируса состоянию на 8 февраля составляет 724 человек, из которых 722 смерти, в Китае, одна - в Гонконге, и одна - на территории других стран Азии.

Инфицированными во всем мире остаются 34 тыс. 872 граждан. Всего выздоровели 1 тыс. 568 человек.

Счетчик заболеваемости и смертности от коронавируса по всему миру. Скриншот: SCMP

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