Шокін вважає, що став жертвою відносин Порошенка та керівництва США

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що став розмінною монетою у відносинах між колишнім Президентом Петром Порошенком і керівництвом США. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Безумовно (так і було). Коли мені Порошенко говорив, що треба піти, він говорив, що потрібні гроші і що Байден не дасть їх, поки я буду на роботі", - сказав Шокін.

При цьому він не ображається на Порошенка через своє звільнення.

"Знаєте, він вчинив у цій ситуації якось мудро для держави, якщо ці гроші пішли на країну. Але я не знаю, куди ці гроші пішли", - додав Шокін.

Ексгенпрокурор підкреслив, що якби він був на місці Петра Порошенка, то вчинив би зовсім по-іншому.

Як повідомляли Українські Новини, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін сподівається, що суд поновить його на посаді генпрокурора.

Також Шокін хоче подати позов проти ексвіце-президента США Джо Байдена за образи на свою адресу.

Раніше повідомлялося про те, що Шокін переніс дві зупинки серця з-за отруєння ртуттю.