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07 лютого 2020, пʼятниця, 13:55 18
Судова влада 2020-02-07T15:15:02+02:00
Українські Новини
Шокін вважає, що став жертвою відносин Порошенка та керівництва США

Шокін вважає, що став жертвою відносин Порошенка та керівництва США

Елена Новикова
Джо Байден, Генеральний прокурор України, Петро Порошенко, Віктор Шокін
Віктор Шокін
Віктор Шокін

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що став розмінною монетою у відносинах між колишнім Президентом Петром Порошенком і керівництвом США. Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Безумовно (так і було). Коли мені Порошенко говорив, що треба піти, він говорив, що потрібні гроші і що Байден не дасть їх, поки я буду на роботі", - сказав Шокін.

При цьому він не ображається на Порошенка через своє звільнення.

"Знаєте, він вчинив у цій ситуації якось мудро для держави, якщо ці гроші пішли на країну. Але я не знаю, куди ці гроші пішли", - додав Шокін.

Ексгенпрокурор підкреслив, що якби він був на місці Петра Порошенка, то вчинив би зовсім по-іншому.

Як повідомляли Українські Новини, колишній генеральний прокурор Віктор Шокін сподівається, що суд поновить його на посаді генпрокурора.

Також Шокін хоче подати позов проти ексвіце-президента США Джо Байдена за образи на свою адресу.

Раніше повідомлялося про те, що Шокін переніс дві зупинки серця з-за отруєння ртуттю.

 

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