Шокин рассматривает возможность подачи иска против Байдена за оскорбления

Бывший генпрокурор Виктор Шокин рассматривает возможность подачи в американский суд иска в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена из-за оскорблений в свой адрес.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Не подавал (иск). Байден сделал (свое заявление) это в США. А чтобы подавать в суд в США, нужно иметь большие деньги. Дочь собиралась, но я сказал – давай подождем немного, а там посмотрим… Мысли есть, и сейчас такие мысли есть, но посмотрим, как будет", - сказал экс-генпрокурор.

Шокин уверен, что относительно действий Байдена, а также его сына Хантера в компании Burisma необходимо провести полное расследование.

"Надо провести полное расследование. Я много говорил и сейчас скажу. У нас есть презумпция невиновности. Для этого надо иметь предпосылки. Для этого надо решение суда, а для этого надо осуществить полное расследование. Мне этого не дали сделать", - подытожил экс-генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, показатели ртути в крови которого были смертельными, перенес две остановки сердца в Греции из-за отравления ртутью.

Ранее Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден.