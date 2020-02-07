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07 февраля 2020, пятница, 12:20 17
Судебная власть 2020-02-07T12:29:55+02:00
Українські Новини
Шокин рассматривает возможность подачи иска против Байдена за оскорбления

Шокин рассматривает возможность подачи иска против Байдена за оскорбления

Ярина Вацяк
Отравление ртутью, судебный иск, Джо Байден, Виктор Шокин
Виктор Шокин. Фото: grushevskogo5.com
Виктор Шокин. Фото: grushevskogo5.com

Бывший генпрокурор Виктор Шокин рассматривает возможность подачи в американский суд иска в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена из-за оскорблений в свой адрес.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Не подавал (иск). Байден сделал (свое заявление) это в США. А чтобы подавать в суд в США, нужно иметь большие деньги. Дочь собиралась, но я сказал – давай подождем немного, а там посмотрим… Мысли есть, и сейчас такие мысли есть, но посмотрим, как будет", - сказал экс-генпрокурор.

Шокин уверен, что относительно действий Байдена, а также его сына Хантера в компании Burisma необходимо провести полное расследование.

"Надо провести полное расследование. Я много говорил и сейчас скажу. У нас есть презумпция невиновности. Для этого надо иметь предпосылки. Для этого надо решение суда, а для этого надо осуществить полное расследование. Мне этого не дали сделать", - подытожил экс-генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, бывший генеральный прокурор Виктор Шокин, показатели ртути в крови которого были смертельными, перенес две остановки сердца в Греции из-за отравления ртутью.

Ранее Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден.

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