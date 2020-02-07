Показники ртуті в крові Шокіна були смертельними, - лікар

Лікар австрійської клініки Микола Корпан заявляє, що колишній генпрокурор Віктор Шокіна отруїли ртуттю і її показники в крові були смертельними.

Про це Корпан розповів в інтерв'ю Українським Новинам.

"Віктор Миколайович звернувся з приводу скарг і ми почали розбиратися в їх причини. Коли ми зробили масштабні дослідження, зокрема, важких металів, ми отримали результати про те, що показники ртуті в крові були дуже високими. Спочатку ми не повірили, тому що показники говорили про смертельну дозу. Ми вважали спочатку, що це якась технічна помилка і перевіривши ще раз підтвердилося, що саме показник ртуті в крові Віктора Шокіна був на рівні 9,7 і ми почали інтенсивну терапію", - повідомив лікар.

За його словами, пізніше почали проявлятися симптоми, які призводять до смерті людини, зокрема, порушення білої і червоної формули крові як у онкохворого або як при хіміотерапії.

"Настала анемія, потім ми побачили, що почали страждати функції печінки. Із семи показників всі почали підвищуватися. Коли ми перевірили нирки, то з 5 показників всі п'ять також перевищили межі патології. Тому, після того, як ми поставили діагноз гострого отруєння ртуттю, яка призводить до летального результату, ми змушені були вдатися до спеціальної терапії з застосуванням спеціальних антидотів", - зазначив Корпан.

Він додав, що оскільки отруєння ртуттю є рідкісними випадками, в Австрії антидотів не змогли знайти.

При цьому, ліки вдалося знайти і доставити з Німеччини протягом дня.

На сьогодні, зі слів лікаря, останні показники ртуті в крові Шокіна знизилися, але поки не прийшли в норму.

Він не зміг спрогнозувати, скільки часу займе реабілітація Шокіна після отруєння.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці Греції проводять розслідування можливого отруєння ртуттю ексгенпрокурора Шокіна.

Тим часом, в вересні Шокін перебував в Україні та не коментує справу сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера.

У липні ексгенпрокурора Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета.