В Греции начали расследовать возможное отравление Шокина ртутью

Правоохранительные органы Греции проводят расследование возможного отравления ртутью бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник из окружения экс-генпрокурора.

"Он обратился в правоохранительные органы в связи с отравлением. Правоохранительные органы проводят действия в рамках этого", - сказал он.

По его словам, Шокина отравили на территории Греции.

Он отметил, что пока результатов расследования нет.

Как сообщали Українськi Новини, Верховный Суд перенес на 24 октября рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Тем временем, в сентябре Шокин находилася в Украине и не комментирует дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

В июле экс-генпрокурора Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета.

В 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.