подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
ONLINE
3.02.20 13:00 Пресс-конференция: "ГМСУ устроила охоту у мечети: дискриминация или непрофессионализм?"

03 февраля 2020, понедельник, 12:34 138
Судебная власть 2020-02-03T12:43:07+02:00
Українські Новини
В Греции начали расследовать возможное отравление Шокина ртутью

В Греции начали расследовать возможное отравление Шокина ртутью

Ярина Вацяк
Греция, Отравление, Генпрокурор, Виктор Шокин
Виктор Шокин
Виктор Шокин

Правоохранительные органы Греции проводят расследование возможного отравления ртутью бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник из окружения экс-генпрокурора.

"Он обратился в правоохранительные органы в связи с отравлением. Правоохранительные органы проводят действия в рамках этого", - сказал он.

По его словам, Шокина отравили на территории Греции.

Он отметил, что пока результатов расследования нет.

Как сообщали Українськi Новини, Верховный Суд перенес на 24 октября рассмотрение иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении в должности.

Тем временем, в сентябре Шокин находилася в Украине и не комментирует дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

В июле экс-генпрокурора Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета.

В 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.

 

Больше новостей о: Греция Отравление Генпрокурор Виктор Шокин

Президентом Греции впервые стала женщина...
Прокуратура Болгарии обвиняет трех россиян в отрав...
Кабмин повысил оклад генпрокурора в 2,5 раза...
Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому пр...
В январе остаток средств в госказне сократился на треть
В Украине началась регистрация на ВНО-2020: правила и сроки подачи документов
Новости
"Укрпочта" предупреждает о задержках доставки почтовых отправлений в Китай 13:28
Иран больше не будет делиться с Украиной материалами о крушении МАУ, — иранские СМИ 13:10
Национальный индекс цен на Варшавской фондовой бирже начал снижаться после 3-недельного роста 13:02
Блогеры погибли в шахте. Фото: dp.dsns.gov.ua
В Кривом Роге два блогера-экстремала погибли в заброшенной шахте 13:00
Бюджет-2020 уже требует пересмотра, - Левочкин 12:59
больше новостей
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек 08:10
больше новостей
Доллар вырос, а евро "взлетел": курс валюты в обменниках в начале недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok