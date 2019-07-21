Экс-генпрокурора Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета

Национальная полиция допросила бывшего генпрокурора Виктора Шокина в рамках расследования дела об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Его допрашивали по делу", - сказал он.

При этом он не уточнил, когда именно был допрошен Шокин.

Экс-генпрокурор допрашивался в качестве свидетеля.

По данным журналистов, Шокин был допрошен несколько дней назад, его допрос был одним из последних, которые проводились.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору Юрию Луценко, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву, председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования.

В декабре 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета существенно сузился.

20 июля 2016 года автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван в центре Киева.