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07 лютого 2020, пʼятниця, 08:41 36
Верховна Рада і партії 2020-02-07T11:15:02+02:00
Українські Новини
Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про ринок землі

Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про ринок землі

Надежда Комендантова
Рада, Ринок землі, Земля, Законопроект, Мораторій на продаж землі
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю продовжить розгляд законопроекту про запуск ринку землі №2178-10.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Парламент також планує провести годину запитань до уряду і зачитати депутатські запити.

До цього Рада розглянула 184 з 4 018 поправок до законопроекту №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року.Парламент приступив до розгляду документа 6 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого голова "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що у фракції достатньо голосів для ухвалення парламентом законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі в 2-му читанні.

6 лютого, в день розгляду в Раді законопроекту про ринок землі, близько 1 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестували проти відкриття ринку землі.

Раніше ЕЗ вирішила виділити Україні €26 млн на земельну реформу.

Тим часом Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.

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Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про ринок землі
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