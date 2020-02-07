Рада сьогодні продовжить розгляд законопроекту про ринок землі

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю продовжить розгляд законопроекту про запуск ринку землі №2178-10.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Парламент також планує провести годину запитань до уряду і зачитати депутатські запити.

До цього Рада розглянула 184 з 4 018 поправок до законопроекту №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року.Парламент приступив до розгляду документа 6 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого голова "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що у фракції достатньо голосів для ухвалення парламентом законопроекту №2178-10 про запуск ринку землі в 2-му читанні.

6 лютого, в день розгляду в Раді законопроекту про ринок землі, близько 1 тис. активістів біля будівлі Верховної Ради протестували проти відкриття ринку землі.

Раніше ЕЗ вирішила виділити Україні €26 млн на земельну реформу.

Тим часом Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.