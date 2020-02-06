Від китайського коронавірусу за добу в провінції Хубей померли ще 70 осіб

В той час, як в Україну прийшли перші тести для виявлення китайського коронавірусу, в Китаї, від цієї хвороби, в провінції Хубей померли ще 70 чоловік. Про це передає Reuters.

Відзначається, що загальна кількість померлих в провінції тепер становить 549. Також 5 лютого зафіксовані 2987 нових випадків зараження, їх загальна кількість в провінції зросла до 19 665.

У середу кількість померлих дещо зросла порівняно з вівторком — 70 проти 65, але кількість нових зареєстрованих випадків зменшилася — 2987 проти 3156.

Як повідомляли Українські Новини, у Британії з наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти коронавірусу на тваринах.

Крім того, 4 лютого МАУ виконала останній рейс за маршрутом Санья - Київ і призупинила повітряне сполучення між Україною і Китаєм через поширення епідемії коронавірусу.

Також державний банк Китаю випустить облігації на $2 млрд для боротьби з коронавірусом.

А в Харкові шістьох студентів госпіталізували з підозрою на коронавірус.