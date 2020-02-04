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  • Государственный банк Китая выпустит облигации на $2 млрд для борьбы с коронавирусом
04 февраля 2020, вторник, 17:55 45
Мир 2020-02-04T17:56:33+02:00
Українські Новини
Государственный банк Китая выпустит облигации на $2 млрд для борьбы с коронавирусом

Государственный банк Китая выпустит облигации на $2 млрд для борьбы с коронавирусом

Елизавета Кесельман
Китай, Банк, Облигации, Борьба с коронавирусом, Коронавирус
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Китайский банк развития (China Development Bank) готовится к выпуску специальных долговых облигаций на общую сумму 14,25 миллиарда юаней (около 2 миллиардов долларов). Средства от продажи бумаг планируется направить на борьбу с коронавируса. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Согласно информации ведомства, долговые облигации китайский банк планирует выпустить на 1 год. Средства от их продажи должны направить на преодоление последствий вспышки коронавируса в Китае.

Национальная комиссия здравоохранения заявила во вторник, что число смертей от быстро распространяющегося вируса в Китае выросло до 425 на конец понедельника, увеличиваясь на 64 раза каждый день, в ходе которого заразились уже 20 тысяч человек. 

Как сообщали Українські Новини, врача из Китая хотела арестовать полиция за предупреждение жителей о коронавирусе за месяц до эпидемии.

Кроме того, в Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса.

Также в Ухане за десять дней построили больницу для пациентов с коронавирусом.

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