В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

Сообщается, что студентов госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Они находятся в специальных боксах, за ними ведется усиленное наблюдение. Также сообщается, что коронавирус у них не подтвердился, однако предполагается, что они могли контактировать с носителями.

Инфекционист отметил, что пока из всех госпитализированных китайских студентов лишь один был из города Ухань — эпицентра инфекции. Большинство госпитализированных студентов учатся в ХАИ и живут в общежитиях вуза.

Главврач инфекционной больницы отметил, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

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