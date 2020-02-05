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05 февраля 2020, среда, 15:39 600
Общество 2020-02-05T15:39:41+02:00
Українські Новини
В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Харькове шестерых студентов госпитализировали с подозрением на коронавирус

Таня Войтюк
Коронавирус, Вирус, Коронавирус в Китае, Ухань, Студенты, Харьков
Больных поместили в больницу. Фото: pexels
Больных поместили в больницу. Фото: pexels

в то время как МАУ последний раз вывезла пассажиров из Китая и приостановила рейсы, в Харькове шестерых студентов из Китая госпитализировали из-за подозрений на коронавирус.

Об этом сообщает издание KHARKIV Today.

Сообщается, что студентов госпитализировали в Харьковскую областную инфекционную больницу. Они находятся в специальных боксах, за ними ведется усиленное наблюдение. Также сообщается, что коронавирус у них не подтвердился, однако предполагается, что они могли контактировать с носителями.

Инфекционист отметил, что пока из всех госпитализированных китайских студентов лишь один был из города Ухань — эпицентра инфекции. Большинство госпитализированных студентов учатся в ХАИ и живут в общежитиях вуза.

Главврач инфекционной больницы отметил, что в Харьковской области пока что нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер с почти двумя тысячами человек.

Также Минздрав дал советы о том, что делать при первых симптомах гриппа или ОРВИ.

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