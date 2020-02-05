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  • В Британии со следующей недели начнут испытывать вакцину против коронавируса на животных
05 февраля 2020, среда, 19:03 100
Мир 2020-02-05T19:14:33+02:00
Українські Новини
В Британии со следующей недели начнут испытывать вакцину против коронавируса на животных

В Британии со следующей недели начнут испытывать вакцину против коронавируса на животных

Таня Войтюк
Коронавирус, Вакцина, Британия, Болезнь, Лондон, Животные
Тесты вакцины на животных
Тесты вакцины на животных

Минздрав обнародовал новые данные о количестве смертей и заражений коронавирусом, согласно которым в мире было зафиксировали 24, 5 тыс. заражений. В связи с быстрым распространением вируса ученые Великобритании на следующей неделе приступят к испытаниям вакцины против заболевания на животных.

Об этом заявил профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шэтток, передает Sky news.

По его словам, в начале следующей неделе начнутся испытания вакцины на животных. Вакцину для людей возможно будет протестировать уже через несколько месяцев.

"Обычные подходы занимают обычно не менее двух-трех лет прежде, чем дойдем до клинических (испытаний - ред.). Мы преодолели эту стадию в лаборатории за 14 дней. И мы планируем провести испытания образца в варианте для животных к началу следующей недели. Следующим этапом будет переход к испытаниям на людях", - продолжил он.

Как сообщали Українські Новини, в Украину прибыли первые тесты для выявления коронавируса у людей.

Тем временем двадцать украинцев находятся на круизном лайнере, задержанном из-за коронавируса.

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