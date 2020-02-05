В Британии со следующей недели начнут испытывать вакцину против коронавируса на животных

Минздрав обнародовал новые данные о количестве смертей и заражений коронавирусом, согласно которым в мире было зафиксировали 24, 5 тыс. заражений. В связи с быстрым распространением вируса ученые Великобритании на следующей неделе приступят к испытаниям вакцины против заболевания на животных. Об этом заявил профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шэтток, передает Sky news. По его словам, в начале следующей неделе начнутся испытания вакцины на животных. Вакцину для людей возможно будет протестировать уже через несколько месяцев. "Обычные подходы занимают обычно не менее двух-трех лет прежде, чем дойдем до клинических (испытаний - ред.). Мы преодолели эту стадию в лаборатории за 14 дней. И мы планируем провести испытания образца в варианте для животных к началу следующей недели. Следующим этапом будет переход к испытаниям на людях", - продолжил он. Как сообщали Українські Новини, в Украину прибыли первые тесты для выявления коронавируса у людей. Тем временем двадцать украинцев находятся на круизном лайнере, задержанном из-за коронавируса.