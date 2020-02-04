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04 февраля 2020, вторник, 22:17 400
Общество 2020-02-04T22:18:15+02:00
Українські Новини
МАУ последний раз вывезла пассажиров из Китая и приостановила рейсы

МАУ последний раз вывезла пассажиров из Китая и приостановила рейсы

Валерия Драгомирова
Аэропорт Борисполь, Эвакуация, МАУ, Коронавирус

Из-за распространения нового коронавируса, которым заразились более 20 тысяч человек, 4 февраля МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья - Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем. Об этом сообщила авиакомпания в Facebook.

Рейсом PS7878 в столицу прилетели 203 пассажира. Авиакомпания и туристический оператор согласовали приостановление рейсов до нормализации ситуации в регионе.

Сразу после прибытия рейса в аэропорт "Борисполь" врач санитарно-карантинного пункта Министерства здравоохранения совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа.

Сообщается, что на воздушном судне провели уборку, включающую дезинфекцию салона, кабины пилотов, туалетных комнат, всех ниш и багажных отсеков, контейнеров для багажа. Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменную одежду членов экипажа утилизируют.


В общем, после вспышки эпидемии коронавируса рейсами МАУ домой вернулись 457 пассажиров.



Как сообщали Українські Новини, Россия с помощью военного самолета эвакуирует своих граждан из Уханя. 

Ранее среди эвакуированных из Китая немцев обнаружили двух инфицированных коронавирусом.

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