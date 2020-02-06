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  • Гривня поступово повертається до свого мінімуму: курс валют на четвер
06 лютого 2020, четвер, 05:55 11
Економіка 2020-02-06T07:45:03+02:00
Українські Новини
Гривня поступово повертається до свого мінімуму: курс валют на четвер

Гривня поступово повертається до свого мінімуму: курс валют на четвер

Таня Войтюк
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Курс валют
Курс валют

Національний банк, після того як в попередній торговий день, 5 лютого, підвищив курс гривні на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD, знову підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 лютого, на 5,64 коп. до 24,7959 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,3574
1 долар США 24,7959
1 швейцарський франк 25,4774
10 ієн 2,2594
10 російських рублів 3,9582
1 євро 27,3152

Як повідомляли "Українські Новини", у січні міжнародні резерви зросли на 3,9% і на 1 лютого 2020 року склали 26,3 млрд доларів (в еквіваленті).

Також у січні населення продало валюти на 102,4 млн доларів більше, ніж купило. У січні населення продало 1 416,3 млн доларів і купило 1 313,9 млн доларів.

Тим часом НБУ спростив порядок розкриття банківської таємниці і тим самим дав можливість переглядати банківські транзакції українців.

Нагадаємо, в липні-вересні поточного року кількість банківських відділень скоротилася на 64 одиниці до 8 205 відділень, в той час як у вересні населення забирало валютні вклади з банків.

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