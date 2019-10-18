С июня в Украине закрылись 64 банковских отделений

В июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 64 единицы до 8 205 отделений, в то время, как в сентябре население забирало валютные вклады из банков.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 октября количество отделений банков составляло 8 205 единиц, на 1 июля - 8 269 единиц, на 1 апреля - 8 449, тогда как на 1 января – 8 509 подразделений.

Значительное сокращение региональной сети среди действующих банков произошло у Проминвестбанка - на 17 отделений, Ощадбанка - на 16 отделений, Приватбанка – на 13 отделения.

Наибольший прирост по количеству отделений показали: ПУМБ - 7 отделений, банк "Восток", Аккордбанк и банк "Сич" – по 3 отделения.

Наибольшей региональной сетью в Украине обладают: Ощадбанк – 2 471 отделение, Приватбанк – 1 974, "Райффайзен Банк Аваль" - 496, УкрСиббанк – 291, Укргазбанк – 248 отделений, Альфа-банк (Украина) – 246 отделений.

Как сообщали Українські Новини, население гривневые депозиты переводит в валютные.

Тем временем кредитование экономики стоит на месте.