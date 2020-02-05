Население второй месяц подряд сдает валюту

В январе население продало валюты на 102,4 млн долларов больше, чем купило. Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини. На наличном валютном рынке в январе чистая продажа валюты населением превысила покупку. В январе население продало 1 416,3 млн долларов и купило 1 313,9 млн долларов. В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило. Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов. Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило. Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,8% с 999,755 млрд гривен по состоянию на 1 декабря до 972,256 млрд гривен на 1 января. В октябре-декабре 2019 года количество банковских отделений сократилось на 203 единицы до 8 002 отделений.