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05 февраля 2020, среда, 15:41 48
Финансы 2020-02-05T15:46:31+02:00
Українські Новини
Население второй месяц подряд сдает валюту

Население второй месяц подряд сдает валюту

Сергей Жолобецкий
Население, Банки, НБУ, Валюта, Доллары
Население продолжает больше сдавать валюты, чем покупать
Население продолжает больше сдавать валюты, чем покупать

В январе население продало валюты на 102,4 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в январе чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В январе население продало 1 416,3 млн долларов и купило 1 313,9 млн долларов.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным НБУ, сократился на 2,8% с 999,755 млрд гривен по состоянию на 1 декабря до 972,256 млрд гривен на 1 января.

В октябре-декабре 2019 года количество банковских отделений сократилось на 203 единицы до 8 002 отделений.

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