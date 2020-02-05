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  • В январе международные резервы достигли самого высокого уровня с 2012 года
05 февраля 2020, среда, 18:25 211
Экономика 2020-02-05T18:25:14+02:00
Українські Новини
В январе международные резервы достигли самого высокого уровня с 2012 года

В январе международные резервы достигли самого высокого уровня с 2012 года

Анна Рудык
Доллары, Валюта, экономика Украины, Международные резервы
Доллар
Доллар

В январе международные резервы выросли на 3,9% и на 1 февраля 2020 года составили 26,3 млрд долларов (в эквиваленте).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 292,8 млн долларов (в эквиваленте).

В январе они выросли на 3,9%, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года.

Увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциями Национального банка - по управлению резервами и на валютном рынке.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы.

В конце января правительство разместило облигации внешнего государственного займа на 1 250,0 млн евро.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 656,1 млн долларов (в эквиваленте), из которых 602,2 млн долларов - на выполнение обязательств по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в валюте.

Такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 международные резервы выросли до 7-летнего максимума.

Ранее, в ноябре, международные резервы увеличились на 2,5% до 21,9 млрд долларов.

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