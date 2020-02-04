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04 февраля 2020, вторник, 13:10 384
Экономика 2020-02-04T13:11:17+02:00
Українські Новини
Гривна взлетела: НБУ укрепил официальный курс нацвалюты на среду

Гривна взлетела: НБУ укрепил официальный курс нацвалюты на среду

Надежда Комендантова
Курс валют, Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 5 февраля, на 24,51 коп. до 24,8646 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 февраля, на 9,17 коп. до 25,1097 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе сократился на 31,6% с 17,547 млрд гривен (на 1 января) до 12,066 млрд гривен (на 1 февраля).

При этом в январе чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $98 млн.

В понедельник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 31 января на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.

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