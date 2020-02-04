НБУ упростил порядок раскрытия банковской тайны: кто получил доступ к данным украинцев

Национальный банк упростил порядок раскрытия банковской тайны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк упростил порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с нормами закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов".

Упомянутым законом, который был принят Верховной Радой 31 октября 2019, внесены изменения, в частности, в ст. 62 закона "О банках и банковской деятельности", предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну.

Госорганы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части 1 статьи 62 закона "О банках и банковской деятельности" могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.

Отмечается, что с этой целью Национальный банк упорядочил нормы Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением правления НБУ от 14 июля 2006 № 267, в соответствии с законодательством.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №13 от 31 января.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен.

В декабре кредитование экономики заметно сократилось.

В июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 64 единицы до 8 205 отделений, в то время, как в сентябре население забирало валютные вклады из банков.