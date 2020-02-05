Долар обвалився: у середу Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк після того, як минулого тижня продавав валюту для стримування девальвації, підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 лютого, на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 лютого, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на середу, 5 лютого:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,3751 1 долар США 24,8523 1 швейцарський франк 25,6580 10 ієн 2,2776 10 російських рублів 3,9311 1 євро 27,4556

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився до 24,79 UAH/USD після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок на 21 коп.

У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 3 лютого на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Тим часом, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого).