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05 лютого 2020, середа, 05:29 15
Фінанси 2020-02-05T07:00:03+02:00
Українські Новини
Долар обвалився: у середу Нацбанк зміцнив гривню

Долар обвалився: у середу Нацбанк зміцнив гривню

Ярина Вацяк
Офіційний курс, курс євро, курс рубля, курс долара, курс гривні, Курс НБУ
Курс валют
Курс валют

Національний банк після того, як минулого тижня продавав валюту для стримування девальвації, підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 лютого, на 23,13 коп. до 24,8523 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 лютого, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на середу, 5 лютого:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,3751
1 долар США 24,8523
1 швейцарський франк 25,6580
10 ієн 2,2776
10 російських рублів 3,9311
1 євро 27,4556

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився до 24,79 UAH/USD після зміцнення в понеділок на 4 коп. у вівторок на 21 коп.

У вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 3 лютого на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Тим часом, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого).

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