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04 февраля 2020, вторник, 17:29 124
Экономика 2020-02-04T17:30:48+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Валерия Драгомирова
Межбанковский валютный рынок, Курс доллара к гривне, курс доллара, Межбанк
Деньги
Деньги

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 21 коп. до 24,79 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,94-24,96 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,79-24,82 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,77-24,82 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,42% с 23,74 UAH/USD до 24,79 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Во вторник доллар и евро начали падать в обменниках Киева

Курс продажи наличного доллара понизился по сравнению с 3 февраля на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 2,93 коп. до 27,3523 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,20 копейки.

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