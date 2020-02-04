Гривна на межбанке продолжает укрепляться

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 4 коп. во вторник укрепился на 21 коп. до 24,79 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,94-24,96 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,79-24,82 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,77-24,82 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,42% с 23,74 UAH/USD до 24,79 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Во вторник доллар и евро начали падать в обменниках Киева.

Курс продажи наличного доллара понизился по сравнению с 3 февраля на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 2,93 коп. до 27,3523 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,20 копейки.