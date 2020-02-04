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04 февраля 2020, вторник, 10:25 44
Экономика 2020-02-04T10:31:13+02:00
Українські Новини
Доллар и евро начали падать в обменниках Киева

Доллар и евро начали падать в обменниках Киева

Анна Рудык
Курс валют, Курс евро, Курс гривны, курс доллара
Деньги
Деньги

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 3 февраля на 3,10 коп. до 25,1363 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,76 коп. до 24,8322 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 2,93 коп. до 27,3523 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,20 коп. до 27,8278 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,8322 25,1363 27,3523 27,8278 3,52 3,97
Максимальный 24,9500 25,3800 27,5200 28,0500 3,86 4,20
Минимальный 24,5000 25,0400 26,9500 27,6700 2,30 3,90

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 февраля, на 5,42 коп. до 25,0836 UAH/USD.

Также остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в январе сократился на 31,6% с 17,547 млрд гривен (на 1 января) до 12,066 млрд гривен (на 1 февраля).

Тем временем в январе чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $98 млн.

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