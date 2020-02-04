В Одеській області більше 300 шкіл закрили на карантин

В той час, як в Києві більше 100 шкіл призупинили навчання через грип, Одеська область закрила на карантин 337 шкіл через зростання захворюваності грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ) серед учнів.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації.

Освітній процес призупинили для 164 274 школярів.

Школи закриті в 17 районах Одеської області, 8 об'єднаних територіальних громадах (ВІДГ) і 6 містах (Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Теплодар, Чорноморськ і Південний).

Також у 152 дошкільних установах області введено карантинні заходи.

Як повідомляли Українські Новини, Запоріжжя з вівторка закрило всі школи на карантин через захворюваність школярів на грип і гострі респіраторно-вірусними інфекції (ГРВІ).

Також Українські Новини писали про 7 найбільш поширених міфів про грип, які можуть нашкодити, а також про те, які принципи допоможуть уникнути нового смертельного коронавіруса, який вийшов за межі Китаю.

Тим часом в Україні масово закривають школи на карантин: список областей.