В Киеве больше ста школ приостановили учебу из-за гриппа

Киевская городская государственная администрация (КГГА) констатирует приостановление обучения в 90 школах полностью и в 30 частично в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ.

Об этом говорится в сообщении КГГА, передают Українськi Новини.

"По информации Департамента образования и науки, сейчас в Киеве образовательный процесс приостановлен в 120 учебных заведениях: в 90 школах - полностью, в 30 школах - частично", - сказано в нем.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник напомнил, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

Как сообщали Українські Новини, Львов приостановил занятия в 17 школах полностью из-за гриппа и ОРВИ. Также Волынская область приостановила занятия в 7 школах из-за гриппа и ОРВИ.