Гривня злетіла: НБУ зміцнив офіційний курс гривні на середу

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 5 лютого, на 24,51 коп. до 24,8646 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 лютого, на 9,17 коп. до 25,1097 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого).

При цьому в січні чиста купівля валюти НБУ на міжбанку склав $98 млн.

понеділок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 31 січня на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.