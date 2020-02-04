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04 лютого 2020, вівторок, 13:10 28
Економіка 2020-02-04T13:22:36+02:00
Українські Новини
Гривня злетіла: НБУ зміцнив офіційний курс гривні на середу

Гривня злетіла: НБУ зміцнив офіційний курс гривні на середу

Надежда Комендантова
курс гривні, Офіційний курс, НБУ, Гривня
Гривня.
Гривня.

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 5 лютого, на 24,51 коп. до 24,8646 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 4 лютого, на 9,17 коп. до 25,1097 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в січні скоротився на 31,6% з 17,547 млрд гривень (на 1 січня) до 12,066 млрд гривень (на 1 лютого).

При цьому в січні чиста купівля валюти НБУ на міжбанку склав $98 млн.

понеділок курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 31 січня на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.

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