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04 лютого 2020, вівторок, 12:59 23
Азія 2020-02-04T13:30:01+02:00
Українські Новини
У Гонконзі зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Гонконзі зафіксували першу смерть від коронавірусу

Кира Молчанова
Китай, Гонконг, Коронавірус, коронавірус в Китаї
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з Китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

В Гонконзі повідомили про першу смерть від коронавірусу 2019-nCoV, який напередодні виявили в ще одній країні — Бельгії. Про це повідомляє New York Times.

Жертвою став 39-річний місцевий житель, який 21 січня поїхав у Ухань — епіцентр захворювання вірусом в Китаї. Повернувшись до Гонконгу, він відчув себе погано і його госпіталізували.

В лікарню також потрапила мати пацієнта. Як і в сина, у неї виявили коронавірус. Дружина померлого, його двоє дітей і помічник знаходяться на карантині.

Джерело зазначає, що це другий летальний випадок від 2019-nCoV за межами Китаю.

Всього в Китаї підтвердили 20 438 випадків коронавіруса. Від хвороби померли вже 425 осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", у Гонконгському університеті вважають, що хворих коронавірусом може бути в десятки разів більше.

Одночасно медики з'ясували, що коронавірусом можна заразитися повторно.

Тим часом, коронавірус не подвтердился у двох українців, які повернулися з Китаю.

Після цього в Мінохоронздоров'я розповіли, що тест-системи для виявлення китайського коронависрусу з'являться в Україні.

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