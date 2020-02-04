У Гонконзі зафіксували першу смерть від коронавірусу

В Гонконзі повідомили про першу смерть від коронавірусу 2019-nCoV, який напередодні виявили в ще одній країні — Бельгії. Про це повідомляє New York Times.

Жертвою став 39-річний місцевий житель, який 21 січня поїхав у Ухань — епіцентр захворювання вірусом в Китаї. Повернувшись до Гонконгу, він відчув себе погано і його госпіталізували.

В лікарню також потрапила мати пацієнта. Як і в сина, у неї виявили коронавірус. Дружина померлого, його двоє дітей і помічник знаходяться на карантині.

Джерело зазначає, що це другий летальний випадок від 2019-nCoV за межами Китаю.

Всього в Китаї підтвердили 20 438 випадків коронавіруса. Від хвороби померли вже 425 осіб.

Як повідомляли "Українські Новини", у Гонконгському університеті вважають, що хворих коронавірусом може бути в десятки разів більше.

Одночасно медики з'ясували, що коронавірусом можна заразитися повторно.

Тим часом, коронавірус не подвтердился у двох українців, які повернулися з Китаю.

Після цього в Мінохоронздоров'я розповіли, що тест-системи для виявлення китайського коронависрусу з'являться в Україні.