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04 февраля 2020, вторник, 09:53 327
Европа 2020-02-04T09:54:14+02:00
Українські Новини
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили еще в одной стране

Первый случай заражения коронавирусом подтвердили еще в одной стране

Таня Войтюк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китай, Ухань, Бельгия
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Бельгии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны, передает De Tijd.

Министр здравоохранения Мэгги Де Блок сообщил, что один из девяти бельгийцев, которых привезли в страну из Ухани, заразился коронавирусом.

"Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных отрицательны", - сказал он.

Однако, по словам министра, в настоящее время у заразившегося отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро вторника 4 февраля, список жертв вырос. Число погибшых составило уже 426 человек, а заразилось 20 471 человек (159 случаев за пределами страны).

Были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

Тем временем власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.

Также Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая.

Кроме того, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Тем временем обнародована статистика распространения коронавируса по миру.

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