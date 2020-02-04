Первый случай заражения коронавирусом подтвердили еще в одной стране

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Бельгии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны, передает De Tijd.

Министр здравоохранения Мэгги Де Блок сообщил, что один из девяти бельгийцев, которых привезли в страну из Ухани, заразился коронавирусом.

"Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных отрицательны", - сказал он.

Однако, по словам министра, в настоящее время у заразившегося отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро вторника 4 февраля, список жертв вырос. Число погибшых составило уже 426 человек, а заразилось 20 471 человек (159 случаев за пределами страны).

Были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

Тем временем власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.

Также Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая.