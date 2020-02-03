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03 февраля 2020, понедельник, 22:18 12
Общество 2020-02-03T22:18:38+02:00
Українські Новини
Коронавирус не подтвердился у двух украинцев, прилетевших из Китая

Коронавирус не подтвердился у двух украинцев, прилетевших из Китая

Ольга Фандорина
Коронавирус, Украинцы, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Коронавирус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·

Подозрения на коронавирус у двух человек, прилетевших из Китая и госпитализированных в инфекционное отделение Александровской больницы, не подтвердились. Об этом сообщает "Страна".

Взятые анализы не выявили у них новый неклеточный инфекционный агент 2019-nCoV.

Об этом 3 февраля сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Ольга Голубовская.

У прибывших из КНР граждан коронавирус заподозрили 1 февраля в аэропорту Борисполь. По результатам осмотра им поставили предварительный диагноз ОРВИ, после чего направили в инфекционное отделение. К счастью, подозрения оказались напрасными.

Как сообщали Українські Новини, власти Китая изолировали еще один крупный город из-за коронавируса. В городе уже прекратил работать общественный транспорт, кинотеатры и музеи. 

По последним данным, число заболевших коронавирусом превысило 17 тыс. человек. Всего же в больницах Китая под наблюдением находятся 152 700 человек, 475 пациентов выписаны после успешного курса лечения.


Кроме того, в Италии объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

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