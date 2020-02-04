Уханьской пневмонией можно заразиться повторно: число заболевших превысило 20 тысяч

Еще вчера, 3 февраля, уханьский вирус был подтвержден у 17 205 человек, 361 человек уже скончался, а по состоянию на утро вторника 4 февраля, список жертв вырос. Число погибшых составило уже 426 человек, а заразилось 20 471 человек (159 случаев за пределами страны).

Об этом передает пресс-служба Госкомитета КНР по делам здравоохранения.

"Что известно по состоянию на этот момент. Подтвержденные случаи заболеваемости - 20 471 случай в Китае, 159 за рубежом. Смертность: 426 в Китае, 1 случай за границей. Выздоровело 632 человека. Эксперты предупреждают о риске повторного заражения для выздоровевших", - заявили чиновники от медицины.

От коронавируса у выздоровевших нет иммунитета. Скриншот: www.cgtn.com

Эксперты в области здравоохранения предупреждают о риске повторного заражения для выздоровевших.

Как сообщали Українські Новини, были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

Тем временем власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.

Также Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая.