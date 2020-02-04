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  • Уханьской пневмонией можно заразиться повторно: число заболевших превысило 20 тысяч
04 февраля 2020, вторник, 08:00 318
Мир 2020-02-04T08:00:43+02:00
Українські Новини
Уханьской пневмонией можно заразиться повторно: число заболевших превысило 20 тысяч

Уханьской пневмонией можно заразиться повторно: число заболевших превысило 20 тысяч

Таня Войтюк
Коронавирус в Китае, Китай, Вирус, Ухань, Пневмония, Коронавирус
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Еще вчера, 3 февраля, уханьский вирус был подтвержден у 17 205 человек, 361 человек уже скончался, а по состоянию на утро вторника 4 февраля, список жертв вырос. Число погибшых составило уже 426 человек, а заразилось 20 471 человек (159 случаев за пределами страны).

Об этом передает пресс-служба Госкомитета КНР по делам здравоохранения.

"Что известно по состоянию на этот момент. Подтвержденные случаи заболеваемости - 20 471 случай в Китае, 159 за рубежом. Смертность: 426 в Китае, 1 случай за границей. Выздоровело 632 человека. Эксперты предупреждают о риске повторного заражения для выздоровевших", - заявили чиновники от медицины.

От коронавируса у выздоровевших нет иммунитета. Скриншот: www.cgtn.com От коронавируса у выздоровевших нет иммунитета. Скриншот: www.cgtn.com

Эксперты в области здравоохранения предупреждают о риске повторного заражения для выздоровевших.

Как сообщали Українські Новини, были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

Тем временем власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.

Также Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая.

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