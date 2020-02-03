Минздрав пообещал тест-системы на коронавирус уже на следующей неделе

Генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский заявил, что уже на следующей неделе в Украине появится тест-система для выявления китайского коронавируса. Об этом он сообщил во время брифинга Министерства здравоохранения Украины, передает РБК-Украина.

При этом он отметил, что тест-системы могут появиться в Украине в течение 10 дней.

"Собрана необходимость в тест-системах в целом по вирусам, которые циркулируют, в частности на грипп и ОРВИ. По тест-системам на новый коронавирус, мы заявляли, что в течение 10 дней они появятся в Украине. Они действительно появятся на следующей неделе", - сказал он.

С его слов, Всемирная организация здравоохранения предоставит Украине 30 тест-систем для обнаружения смертельного коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, власти Китая изолировали еще один крупный город из-за коронавируса. В городе уже прекратил работать общественный транспорт, кинотеатры и музеи.

По последним данным, число заболевших коронавирусом превысило 17 тыс. человек. Всего же в больницах Китая под наблюдением находятся 152 700 человек, 475 пациентов выписаны после успешного курса лечения.