Количество больных коронавирусом может быть в десятки раз больше, — ученые

Несмотря на то, что медики предоставили официальные данные о случаях заражения коронавирусом, ученые из Гонконгского университета предупреждают, что истинный масштаб эпидемии может быть в десятки раз выше.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное ими в медицинском журнале Lancet, передает BBC.

Изучив статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, они пришли к выводу, что до 25 января число зараженных в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек, в то время как официально сообщалось лишь о двух тысячах больных по всему миру. Распространение вируса растет в геометрической прогрессии, отмечают ученые.

Кроме того, к этому времени почти тысяча носителей инфекции должны были разнести ее оттуда в другие города - в первую очередь Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Как сообщали Українські Новини, были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

Тем временем власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.

Также Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая.