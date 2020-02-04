Количество больных коронавирусом может быть в десятки раз больше, — ученые

Несмотря на то, что медики предоставили официальные данные о случаях заражения коронавирусом, ученые из Гонконгского университета предупреждают, что истинный масштаб эпидемии может быть в десятки раз выше. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное ими в медицинском журнале Lancet, передает BBC. Изучив статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, они пришли к выводу, что до 25 января число зараженных в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек, в то время как официально сообщалось лишь о двух тысячах больных по всему миру. Распространение вируса растет в геометрической прогрессии, отмечают ученые. Кроме того, к этому времени почти тысяча носителей инфекции должны были разнести ее оттуда в другие города - в первую очередь Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Как сообщали Українські Новини, были опубликованы снимки размножения нового коронавируса. Тем временем власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса. Также Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая.