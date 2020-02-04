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04 февраля 2020, вторник, 11:59 243
Жизнь 2020-02-04T12:01:36+02:00
Українські Новини
Количество больных коронавирусом может быть в десятки раз больше, — ученые

Количество больных коронавирусом может быть в десятки раз больше, — ученые

Таня Войтюк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китай, Вирус, Ученые, Медики, Ухань
Проверка на коронавирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs
Проверка на коронавирус. Фото: Twitter/@famous9_vlogs

Несмотря на то, что медики предоставили официальные данные о случаях заражения коронавирусом, ученые из Гонконгского университета предупреждают, что истинный масштаб эпидемии может быть в десятки раз выше.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное ими в медицинском журнале Lancet, передает BBC.

Изучив статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, они пришли к выводу, что до 25 января число зараженных в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек, в то время как официально сообщалось лишь о двух тысячах больных по всему миру. Распространение вируса растет в геометрической прогрессии, отмечают ученые.

Кроме того, к этому времени почти тысяча носителей инфекции должны были разнести ее оттуда в другие города - в первую очередь Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Как сообщали Українські Новини, были опубликованы снимки размножения нового коронавируса.

Тем временем власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.

Также Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая.

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