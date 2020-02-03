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03 лютого 2020, понеділок, 19:04 14
Суспільство 2020-02-03T19:17:26+02:00
Українські Новини
Депутат Брагар не хоче продавати свою кішку, щоб заплатити комуналку

Депутат Брагар не хоче продавати свою кішку, щоб заплатити комуналку

Ольга Фандорина
Кішка, Домашня тварина, комуналка, Євген Брагар
Євген Брагар. Фото: Facebook/Євген Брагар
Євген Брагар. Фото: Facebook/Євген Брагар

Депутат Ради від "Слуги народу" Євген Брагар, який запропонував пенсіонерці продати свою собаку, щоб оплатити комунальні рахунки, зізнався, що у нього самого є кішка. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Страна".

Під час бесіди Брагар заявив, що у нього немає і ніколи не було собак, зате зізнався, що у нього є кішка на ім'я Марта. На запитання журналіста, чи готовий він сам продати свого вихованця, щоб оплатити комуналку, депутат відповів: "Ні, звичайно!"

А сама пенсіонерка розповіла, що Брагар зателефонував до неї і вибачився.

Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка з Аджамки порадила депутату Брагару продати свої мізки.

Також пенсіонерка Любов Колючий заявила, що у прем'єр-міністра Олексія Гончарука немає ніякого гідності.

Тим часом, в соцмережах тролять Брагара, який запропонував продати собаку і заплатити за газ.

Також журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати.

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