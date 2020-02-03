Депутат Брагар не хоче продавати свою кішку, щоб заплатити комуналку

Депутат Ради від "Слуги народу" Євген Брагар, який запропонував пенсіонерці продати свою собаку, щоб оплатити комунальні рахунки, зізнався, що у нього самого є кішка. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Страна".

Під час бесіди Брагар заявив, що у нього немає і ніколи не було собак, зате зізнався, що у нього є кішка на ім'я Марта. На запитання журналіста, чи готовий він сам продати свого вихованця, щоб оплатити комуналку, депутат відповів: "Ні, звичайно!"

А сама пенсіонерка розповіла, що Брагар зателефонував до неї і вибачився.

Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка з Аджамки порадила депутату Брагару продати свої мізки.

Також пенсіонерка Любов Колючий заявила, що у прем'єр-міністра Олексія Гончарука немає ніякого гідності.

Тим часом, в соцмережах тролять Брагара, який запропонував продати собаку і заплатити за газ.

Також журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати.