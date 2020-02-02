Нужно думать, что ты говоришь: пенсионерка рассказала, что Брагарь позвонил к ней и извинился

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь позвонил и извинился перед пенсионеркой Любовью Колючей, которой в прямом эфире посоветовал продать собаку, чтобы расплатиться за коммуналку. Сама женщина утверждает, что договорилась созвониться с депутатом еще раз, поскольку на тот момент была занята, пишет "Страна". Пенсионерка уточнила, что понимает сложившуюся ситуацию, но "нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали". "Да. Звонил. Он извинился и сказал, что это не меня касалось, чтобы я не обижалась. Сказал, что поможет мне. Я просто сейчас занята, поэтому договорились созвонится после. Я ему сказала, что, бывает такое, но нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали", - сказала она. Как сообщали Українські Новини, пенсионерка из Аджамки посоветовала депутату Брагарю продать свои мозги. Также пенсионерка Любовь Колючая заявила, что у премьер-министра Алексея Гончарука нет никакого достоинства. Тем временем, в соцсетях троллят Брагаря, который предложил продать собаку и заплатить за газ. Также журналисты показали фото собаки, которого Брагарь предлагал пенсионерке продать. В свою очередь в фракции "Слуга народа" извинились за слова Брагаря пенсионерке и посоветовали ему не ходить на прямые эфиры.