Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги

Пенсионерка из Аджамки Кировоградской области Любовь Павлина Колючая, которой депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы оплатить счета за газ, сожалеет, что голосовала за Владимира Зеленского и партию "Слуга народа".

Об этом Любовь Колючая рассказала в интервью местному изданию "Мой Кропивницкий".

"Пусть он лучше свои мозги продаст. Так будет лучше. Если не умеют управлять. А повторение этой программы по телевизору будет?" - сказала она.

Женщина на пенсии с 1989 года, ранее работала на автовокзале диспетчером, имеет 31 год стажа и получает 2000 гривен пенсии и имеет собаку, которую продавать не планирует.

"Есть! Он бедненький уже старый. Уже 14 лет. А собаки более 15 лет не живут. Поэтому продавать нечего", - рассказала пенсионерка.

"Как обычно, за Зеленского. Думали будет улучшение. Но пришло разочарование", - рассказала о своем выборе на выборах президента Любовь Колючая.

На парламентских выборах женщина также выбрала партию Зеленского "Слуга народа".

"За "Слугу народа". Теперь получается, что вот так они говорят. Подставили нас", - говорит она.

Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" извинились за слова Брагаря пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу.

Тем временем, в сети троллят депутата Брагаря, предложившего продать собаку и заплатить за газ.

Ранее Брагарь пожаловался в полицию на волонтерку из зоны ООС за дискриминацию русского языка в рейсовом автобусе.