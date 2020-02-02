У Гончарука нет никакого достоинства, - пенсионерка, которой Брагарь посоветовал продать собаку

Пенсионерка Любовь Колючая, которой в прямом эфире депутат Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы оплатить счета за газ, заявила, что у премьер-министра Алексея Гончарука нет никакого достоинства.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Страна".

"Что я могу сказать? Уже слов нет. Я о Зеленском пока не так хорошо осведомлена, а на счет премьера Гончарука, то у него вообще никакого достоинства нет. Пусть они за нашу пенсию поживут", - сказала она.

Женщина подтвердила, что голосовала за "Слугу народа" на выборах в Раду из-за предвыборного обещания Владимира Зеленского об отмене оплаты за коммунальные для людей старше 70-ти лет.

"Конечно! Мы слышали об этом, но ничего не произошло. Мы когда за него голосовали, думали вот это заживем, а получилось хуже", - сказала Любовь Колючая.

Пенсионерка отметила, что для того, чтобы оплатить коммуналку и хватило на жизнь, пенсия должна быть хотя бы 5 тыс. гривен.

Также отметила, что на хорошие продукты не хватает, покупает кости, что для собак покупают.

"В супермаркете косточки за 23 гривны килограмм, то, что собакам берут, а мы себе покупаем. Варим, обсмоктуем и собаке отдаем. Недавно дед купил килограмм яблок подешевле, а они вообще невкусные, помятые", - рассказала она.

Также она отметила, что кроме собаки, которому 14 лет, есть еще и кошка Маруся, которой нет и года.

Как сообщали Українські Новини, пенсионерка из Аджамки посоветовала депутату Брагарю продать свои мозги.

Тем временем, в соцсетях троллят Брагаря, который предложил продать собаку и заплатить за газ.

В свою очередь в "Слуге народа" извинились за слова депутата Брагаря пенсионерке и посоветовали ему не ходить на прямые эфиры.