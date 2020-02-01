В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ

Сегодня, 1 февраля, сеть всколыхнуло предложение депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагара продать собаку "элитной" породы для того, чтоб заплатить за коммунальные услуги.

Нардеп ответил на вопрос Любови Павловны из Кировоградской области, как прожить, если вся пенсия уходит на оплату коммуналки.

"Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить", - сказал Брагар.

Соцсети бурно отреагировали на предложение депутата - многие были возмущены тем, что депутат предлагает продать верных друзей, а многие пользователи смеялись над высказыванием Брагара, а также выдвигали свои версии, что еще можно продать - собаку по частям, или деда - в рабство.

Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook

Также депутат в комментарие "Стране" добавил, что хейт начался вовсе не из-за того, что он посоветовал пенсионерке продать собаку, а из-за призыва не дискриминировать людей по языковому признаку.

Ранее Українські Новини писали, что Брагар пожаловался в полицию на волонтерку за дискриминацию русского языка в автобусе. Он заступился за водителя, который отказался выключить русскоязычный сериал в автобусе.