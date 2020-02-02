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02 февраля 2020, воскресенье, 16:38 46
Общество 2020-02-02T16:42:47+02:00
Українські Новини
Журналисты показали фото собаки, которого Брагарь предлагал пенсионерке продать

Журналисты показали фото собаки, которого Брагарь предлагал пенсионерке продать

Ярина Вацяк
Слуга народа, Пенсионерка, Собака, Евгений Брагарь
Любовь Павлина Колючая. Фото:
Любовь Павлина Колючая. Фото: "Страна"

Журналисты нашла пенсионерку и ее собаку, которой в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.

"Страна" опубликовала фото пенсионерки, которая звонила в студию, и ее питомца.

Любовь Павловна, живет в Кировоградской области. Собачку зовут Шарик. И он явно не элитной породы. Также на фото виден и кот.

Отметим, после того как разгорелся скандал Евгений Брагар извинился и заявил, что не научился отвечать на острые вопросы.

Пенсионерка и собака, которого Брагарь предлагал продать. Фото: Пенсионерка и собака, которого Брагарь предлагал продать. Фото: "Страна"

Собака, которого Брагарь предлагал продать. Фото: Собака, которого Брагарь предлагал продать. Фото: "Страна"

Как сообщали Українські Новини, пенсионерка из Аджамки Кировоградской области Любовь Павлина Колючая сожалеет, что голосовала за Владимира Зеленского и партию "Слуга народа", а также посоветовала депутату Брагарю продать свои мозги.

Тем временем, в сети троллят депутата Брагаря, предложившего продать собаку и заплатить за газ.

В свою очередь в "Слуге народа" извинились за слова Брагаря пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу.

Ранее  Брагарь пожаловался в полицию на волонтерку из зоны ООС за дискриминацию русского языка в рейсовом автобусе. 

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