Журналисты показали фото собаки, которого Брагарь предлагал пенсионерке продать

Журналисты нашла пенсионерку и ее собаку, которой в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь посоветовал продать собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.

"Страна" опубликовала фото пенсионерки, которая звонила в студию, и ее питомца.

Любовь Павловна, живет в Кировоградской области. Собачку зовут Шарик. И он явно не элитной породы. Также на фото виден и кот.

Отметим, после того как разгорелся скандал Евгений Брагар извинился и заявил, что не научился отвечать на острые вопросы.

Пенсионерка и собака, которого Брагарь предлагал продать. Фото: "Страна"

Собака, которого Брагарь предлагал продать. Фото: "Страна"

Как сообщали Українські Новини, пенсионерка из Аджамки Кировоградской области Любовь Павлина Колючая сожалеет, что голосовала за Владимира Зеленского и партию "Слуга народа", а также посоветовала депутату Брагарю продать свои мозги.

Тем временем, в сети троллят депутата Брагаря, предложившего продать собаку и заплатить за газ.

В свою очередь в "Слуге народа" извинились за слова Брагаря пенсионерке и посоветовали ему не ходить на ток-шоу.

Ранее Брагарь пожаловался в полицию на волонтерку из зоны ООС за дискриминацию русского языка в рейсовом автобусе.