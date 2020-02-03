Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час офіційної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським привітав почесний караул в Києві і сказав українською мовою "Слава Україні". У свою чергу військові відповіли Ердогану "Героям слава". Відповідне відео з'явилося в YouTube "Радіо Свобода".

Офіційна церемонія зустрічі високого гостя пройшла біля Маріїнського палацу в Києві. Під час неї Ердоган разом з президентом Володимиром Зеленським традиційно оглянули стрій почесної варти.

При цьому, вітаючи українських військових турецький лідер звернувся до них словами "Слава Україні". Після цього Ердоган і Зеленський прослухали національні гімни і відправилися на переговори у форматі тет-а-тет.







Як повідомляли Українські Новини, Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.

Раніше в Офісі президента тричі помилилися в імені турецького президента Ердогана.



Також у Києві біля станції метро "Арсенальна" зняли кортеж Ердогана з 19 авто.



Крім того, Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів.