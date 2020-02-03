Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Сегодня, 3 февраля, в ходе визита президента Турции Реджепа Эрдогана в Киев, Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений.

Соответствующее соглашение было подписано на церемонии подписания украинско-турецких двусторонних документов после встречи Президента Владимира Зеленского и Президента Турции Реджепа Эрдогана в понедельник, передают Українськi Новини.

В церемонии подписания участвовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и заместитель министра внутренних дел Турции Мехмет Эрсой.

По словам Зеленского, это соглашение создает улучшенные условия для граждан Украины.

Как сообщали Українськi Новини, 21 сентября 2019 года Украина и Турция сообщили о намерении подписать соглашение о взаимном признании водительских удостоверений.



Кроме того, в Офисе президента трижды ошиблись в имени турецкого президента Эрдогана.



Также в Киеве сняли кортеж Эрдогана из 19 авто.



Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону "проверить свою голову".