Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, который сегодня встретился с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, сообщил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения удерживаемых в России и оккупированном Крыму политзаключенных.

Об этом он сказал в ходе совместного с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом брифинге по итогам встречи, передают Українські Новини.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных - граждан Украины, в том числе, крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Стороны также обсудили войну на Донбассе, аннексию Крымского полуострова и нарушение прав людей в нем, а также агрессивную политику России в Крыму.

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