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03 февраля 2020, понедельник, 17:50 41
Внешняя политика 2020-02-03T17:51:59+02:00
Українські Новини
Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных, - Зеленский

Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных, - Зеленский

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Украина-Турция, Политзаключенные
Зеленский и Эрдоган. Скриншот: видео/ Офис Президента
Зеленский и Эрдоган. Скриншот: видео/ Офис Президента

Президент Владимир Зеленский, который сегодня встретился с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, сообщил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения удерживаемых в России и оккупированном Крыму политзаключенных.

Об этом он сказал в ходе совместного с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом брифинге по итогам встречи, передают Українські Новини.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных - граждан Украины, в том числе, крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Стороны также обсудили войну на Донбассе, аннексию Крымского полуострова и нарушение прав людей в нем, а также агрессивную политику России в Крыму.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских удостоверений. 


Ранее в Офисе президента трижды ошиблись в имени турецкого президента Эрдогана. 

Также в Киеве возле станции метро "Арсенальная" сняли кортеж Эрдогана из 19 авто. 


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