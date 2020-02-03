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03 февраля 2020, понедельник, 16:18 1495
Президент 2020-02-03T16:32:27+02:00
Українські Новини
В Офисе президента трижды ошиблись в имени турецкого президента Эрдогана

В Офисе президента трижды ошиблись в имени турецкого президента Эрдогана

Елена Новикова
Владимир Зеленский, Офис Президента Украины, Конфуз, Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

В Офисе президента Украины оконфузились со вторым именем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сегодня, 3 февраля, посетил Украину. В Telegram-канале Офиса президента вышли четыре поста, где имя турецкого лидера написано по-разному.

В первом и во втором постах за 1 февраля, где говорится о приезде Реджепа Тайипа Эрдогана и о его встрече с Владимиром Зеленским, второе имя президента Турции написано с ошибкой - Таїп.

Пост в Telegram-канале. Скриншот: Telegram/Офіс президента

3 февраля также вышло 2 поста, о торжественной церемонии по случаю приезда Реджепа Эрдогана и о начале их встречи с президентом Украины. Сперва ОП исправили свою ошибку и написали имя Эрдогана правильно.

Пост в Telegram. Скриншот: Офіс ПрезидентаПост в Telegram. Скриншот: Telegram/Офіс президента

Но уже через 8 минут снова допустили прежнюю ошибку.

Пост о начале встречи президента Турции с Владимиром Зеленским. Скриншот: Telegram/ Офіс президентаПост о начале встречи президента Турции с Владимиром Зеленским. Скриншот: Telegram/Офіс президента

Как сообщали Українські Новини, на официальном сайте президента Украины была опубликована информация о его командировке в столицу Канады, название которой указали неверно.

Ранее сообщалось о том, что в пресс-службе Владимира Зеленского допустили ошибку в тексте о поздравлении главой государства премьер-министра Индии Нарендра Моди.

Также депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук перепутал Коломыйский район с фамилией бизнесмена Игоря Коломойского, когда давал интервью журналистке Радио Свобода.

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