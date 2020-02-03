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03 февраля 2020, понедельник, 07:00 81
Внешняя политика 2020-02-03T07:00:02+02:00
Українські Новини
Сегодня Президент Турции Эрдоган посетит Украину

Сегодня Президент Турции Эрдоган посетит Украину

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Украинско-турецкий форум, Киев, Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Сегодня, 3 февраля, Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину.


Об этом говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты, передают Українськi Новини.

3 февраля в рамках визита Президента Турции Эрдогана состоится украинско-турецкий деловой форум в Киеве.

В 13:30 состоится церемония подписания украинско-турецких двусторонних документов.

13:40 - совместная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с представителями СМИ.

16:00 - участие Президента Украины и Президента Турции в украинско-турецком бизнес-форуме.

Как сообщали Українськi Новини, 30 января Президент Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав украинской части стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Возглавляет украинскую часть совета сам Зеленский.

Украина намерена подписать с Турцией соглашение о социальном обеспечении.

Ранее Эрдоган и Путин вместе открыли "Турецкий поток"

Тем временем авиаперевозчик "Турецкие авиалинии", а также авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines возобновили полеты в Иран и Ирак

 



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