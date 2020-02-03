Сегодня Президент Турции Эрдоган посетит Украину

Сегодня, 3 февраля, Президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину.



Об этом говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты, передают Українськi Новини.

3 февраля в рамках визита Президента Турции Эрдогана состоится украинско-турецкий деловой форум в Киеве.



В 13:30 состоится церемония подписания украинско-турецких двусторонних документов.



13:40 - совместная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с представителями СМИ.



16:00 - участие Президента Украины и Президента Турции в украинско-турецком бизнес-форуме.

Как сообщали Українськi Новини, 30 января Президент Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав украинской части стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Возглавляет украинскую часть совета сам Зеленский.

Украина намерена подписать с Турцией соглашение о социальном обеспечении.



Ранее Эрдоган и Путин вместе открыли "Турецкий поток".



Тем временем авиаперевозчик "Турецкие авиалинии", а также авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines возобновили полеты в Иран и Ирак.





