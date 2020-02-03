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03 февраля 2020, понедельник, 14:50 470
Внешняя политика 2020-02-03T15:09:24+02:00
Українські Новини
В Киеве сняли кортеж Эрдогана из 19 авто

В Киеве сняли кортеж Эрдогана из 19 авто

Ярина Вацяк
Украина-Турция, Владимир Зеленский, Кортеж, Реджеп Тайип Эрдоган

Сегодня, 3 февраля, в ходе официального визита в Украину Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана возле станции метро "Арсенальная" сняли кортеж из 19 автомобилей.

Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале "Киев Лайф".

"Нормальный кортеж президента Турции из 19 авто засняли на Арсенальной. Сам Эрдоган передвигается на бронированном Mercedes-Maybach S-Class, - говорится в сообщении.

Отметим, сегодня в 11:00  состоялась Официальная церемония встречи Эрдогана в Мариинском дворце.

Также сегодня должна состояться церемония подписания украинско-турецких двусторонних документов, а также президента Украины и Турции должны принять участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

Как сообщали Українські Новини, ранее Трамп и Эрдоган обсудили крушение самолета МАУ в Иране и выразили недовольство властью в Тегеране.

Также Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону "проверить свою голову".

Кроме того,  Реджеп Тайип Ердоган отклонил и выбросил письмо Дональда Трампа с просьбой одуматься и не быть дураком.

 

 

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