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03 лютого 2020, понеділок, 17:35 10
Зовнішня політика 2020-02-03T17:36:31+02:00
Українські Новини
Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень

Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Реджеп Тайїп Ердоган, Україна-Туреччина, Водійські посвідчення
Зеленський і Ердоган. Фото: Офіс Президента
Зеленський і Ердоган. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 3 лютого, в ході візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Києва, Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.

Відповідну угоду було підписано на церемонії підписання українсько-турецьких двосторонніх документів після зустрічі Президента Володимира Зеленського і Президента Туреччини Реджепа Ердогана в понеділок, передають Українські Новини.

У церемонії підписання взяв участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і заступник міністра внутрішніх справ Туреччини Мехмет Ерсой.

За словами Зеленського, це угода створює покращені умови для громадян України.

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня 2019 року Україна і Туреччина повідомили про намір підписати угоду про взаємне визнання водійських посвідчень.


Крім того, в Офісі президента тричі помилилися в імені турецького президента Ердогана.

Також у Києві зняли кортеж Ердогана з 19 авто.

Раніше турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган порадив президенту Франції Еммануелю Макрону "перевірити свою голову".

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Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень
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