Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень

Сьогодні, 3 лютого, в ході візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Києва, Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.

Відповідну угоду було підписано на церемонії підписання українсько-турецьких двосторонніх документів після зустрічі Президента Володимира Зеленського і Президента Туреччини Реджепа Ердогана в понеділок, передають Українські Новини.

У церемонії підписання взяв участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і заступник міністра внутрішніх справ Туреччини Мехмет Ерсой.

За словами Зеленського, це угода створює покращені умови для громадян України.

Як повідомляли Українські Новини, 21 вересня 2019 року Україна і Туреччина повідомили про намір підписати угоду про взаємне визнання водійських посвідчень.



Крім того, в Офісі президента тричі помилилися в імені турецького президента Ердогана.



Також у Києві зняли кортеж Ердогана з 19 авто.



Раніше турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган порадив президенту Франції Еммануелю Макрону "перевірити свою голову".